POL-NI: Stadthagen- Brand eines Pkw

Nienburg (ots) - (Oth) In der Nacht vom 29.01.2024 auf den 30.01.2024 wurde im Zeitraum von 22:30 Uhr bis 04:50 Uhr ein Pkw in der Bahnhofstraße in Münchehagen durch bislang unbekannte Täter entwendet. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Toyota Land Cruiser in einem Wert von 45.000 Euro. Der Toyota des 42-Jährigen aus Rehburg-Loccum war unmittelbar an der Straße geparkt. Die Polizei Stolzenau hat ein ...

mehr