POL-NI: Uchte- Zeugenaufruf nach Diebstahl

Nienburg (ots) - (Oth) Am Sonntag, den 28.01.2024 entwendete in der Zeit zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr ein bislang unbekannter Täter ein E-Bike in der Innenstadt in Stadthagen. Das E-Bike des 67-jährigen Nordsehlers stand in der Straße am Markt und war durch ein Fahrradschloss gesichert. Es handelt sich um ein E-Bike der Marke CUBE, Nuride Hybrid SL 750 Allroad, ...

mehr