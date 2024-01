Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zwei Brände in einem Mehrfamilienhaus.

Rodenberg (ots)

(He.) In den frühen Morgenstunden wurden mutmaßlich 2 Feuer durch eine oder mehrere Personen in einem Mehrfamilienhaus entzündet. In dem Mehrfamilienhaus in Rodenberg, Mozartweg brannten um 00:10 Uhr ein Paar Schuhe im Treppenhaus, vor einer Haustür, des 6 Parteienhauses, bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand schon durch Bewohner des Hauses selbstständig gelöscht worden. Gegen 3 Uhr brannte es erneut in dem Haus, der Brand entstand in der Waschküche des Hauses und beschädigte mehrere Waschmaschinen sowie die Versorgungsleitungen des Wohnhauses. Das Wohnhaus ist zurzeit nicht bewohnbar da die Stromversorgung durch die beschädigten Leitungen unterbrochen wurde. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Rodenberg gelöscht, nachdem alle Bewohner aus dem Haus evakuiert wurden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell