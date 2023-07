Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, L224, K6133, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall verletzt (01.07.2023)

Tengen, L224, K6133 (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landesstraße 224 zwischen Watterdingen und Tengen am Samstagmorgen verletzt worden. Ein 49-jähriger Kawasaki-Fahrer war auf der L224 von Watterdingen in Richtung Tengen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung auf die Breitestraße/K6133 bog eine vor dem Biker fahrende 53 Jahre alte Frau mit einem Audi A4 nach links ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweiradfahrer, der gerade zum Überholen des Audis ansetzte. Der 49-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, den Schaden am Audi schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro.

