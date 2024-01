POL-NI: Uchte- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B61

Nienburg (ots) - (Oth) Am 28.01.2024 befuhr ein 29-Jähriger mit seinem Toyota den Hasseler Steinweg in Hoya und musste aufgrund eines Rotlichtes am Schienenübergang halten. Dies übersah eine 30-Jährige gegen 13:05 Uhr und fuhr mit ihrem Seat auf den Toyota auf. Der 29-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 8000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

