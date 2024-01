Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Leese- Zeugenaufruf nach Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers

Nienburg (ots)

(Oth) In der Nacht von Samstag, den 27.01.2024, ab 17:00 Uhr auf Sonntag, den 28.01.2024, bis 16:20 Uhr kam es in Leese zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entfernten in der Windmühlenstraße gewaltsame eine Sicherung und entwendeten einen Aufsitzrasenmäher der Marke Stiga.

Dem 63-jährigen Geschädigten ist ein Sachschaden von etwa 5.500 Euro entstanden.

Die Polizei Stolzenau hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell