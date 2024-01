POL-NI: aufgefundener Kinderwagen

Rinteln (ots) - (ne) Am Freitag, 26.01.2024 in der Zeit von 16:45 Uhr bis 17:45 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer in der Brennerstraße einen dort ordnungsgemäß in Fahrtrichtung Ostertorstraße geparkten blauen VW-Bulli am linken Außenspiegel und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden am VW-Bulli wird auf ca. 750,00 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/96460. Rückfragen bitte an: ...

