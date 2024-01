POL-NI: Holzdiebstahl

Bückeburg (ots) - (ma) Ein geflüchteter Ladendieb ist gestern um 10.30 Uhr in Bückeburg, "Am Zollbrett", festgenommen worden. Der 41jährige Mann stahl zuvor aus einem Supermarkt in der Bückeburger Kreuzbreite diverse Alkoholflaschen im Wert von 126 Euro und flüchtete nach Ansprechen eines Marktangestellten durch die Kassenzone in Richtung Hannoversche Straße. Der aus Georgien stammende Beschuldigte kam in die Gewahrsamszelle der Polizei Bückeburg und wird heute auf ...

mehr