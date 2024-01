Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung am Briefkasten

Nienburg (ots)

(Oth) Am Sonntagmorgen, den 28.01.2024, gegen 01:17 Uhr, hat eine 17-Jährige in der Feldstraße in Hoya einen lauten Knall wahrgenommen. Am Morgen konnte festgestellt werden, dass ein Briefkasten durch einen bislang unbekannten Täter deformiert wurde. Zudem konnten durch die Polizei in dem Briefkasten Reste von Feuerwerkskörper festgestellt werden.

Die Polizei Hoya hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich telefonisch unter 04251/6728-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell