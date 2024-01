Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung durch Messerstiche

Bützow (ots)

Am gestrigen Montagabend gegen 18:42 Uhr erhielt das Polizeirevier Bützow einen telefonischen Hinweis zu einer tätlichen Auseinandersetzung in der Ortschaft Tarnow. Dabei seien zwei deutsche Männer im Alter von 37 Jahren und 42 Jahren, nach dem Genuss von reichlich Alkohol, in Streit geraten. In dessen Verlauf verletzte einer der Tatbeteiligten die andere Person mit einem Messer. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten den Geschädigten mit seinen zunächst als lebensbedrohlich eingestuften Verletzungen in seiner Wohnung antreffen und zur weiteren medizinischen Versorgung in das Güstrower Klinikum verbringen. Der Tatverantwortliche wurde durch Polizeibeamte des Polizeireviers Bützow und des Polizeihauptreviers Güstrow vorläufig festgenommen. Die Spurensicherung am Tatort übernahm der Kriminaldauerdienst Rostock. Hier konnten umfangreiche Spuren, darunter ein Messer als mögliche Tatwaffe, sichergestellt werden. Einzelheiten zum vorliegenden Sachverhalt sind derzeit noch unklar, da beide tatbeteiligten Personen noch nicht vernommen werden konnten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Madeleine Haker Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

