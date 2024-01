Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gastarbeiterunterkunft in Passin

Passin (Landkreis Rostock) (ots)

Am 14.01.2024 gegen 18:14 Uhr kam es zu einem Brand in einer Gastarbeiterunterkunft in Passin. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, fing ein Ofen innerhalb des Gebäudes an zu brennen. Die Flammen griffen sofort auf das Haus über. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand nicht mehr gelöscht werden, sodass das Gebäude kontrolliert abbrannte. Die sieben Bewohner der Unterkunft konnten das Gebäude selbstständig verlassen. Zur Brandbekämpfung waren 77 Kameraden aus Bützow, Penzin, Passin, Hof Tatschow/Letschow, Vorbeck und Klein Belitz im Einsatz. Der Brand richtete einen geschätzten Schaden von ca. 75.000 EUR an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Zur Ermittlung der Brandursache kommt am 15.01.2024 ein Brandursachenermittler zum Einsatz. gefertigt durch: Nils Tiede Polizeihauptkommissar Sachbearbeiter ELSt (V) verantwortlich: Sebastian Haacker Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

