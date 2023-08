Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtige nach Diebstahl aus Pkw gestellt

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 02:15 Uhr, meldete ein Zeuge zwei verdächtige Männer auf dem Hiddingser Weg. Die beiden Männer verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zugang zu mindestens zwei geparkten Pkw. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten ein 23-jähriger Mann aus Unna und ein 33-jähriger Mann, derzeit in Soest lebend, angetroffen werden. Beide entsprachen der Personenbeschreibung des Zeugen. Bei der der Dursuchung der Tatverdächtigen konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden. Die Zuordnung des Diebesguts an die rechtmäßigen Eigentümer ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Tatverdächtigen wurden in Gewahrsam genommen und zur Polizeiwache nach Soest verbracht. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ja)

