Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Navigationssysteme entwendet

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen dem 8. August, 20:30 Uhr und dem 9. August, 13 Uhr, kam es in vier Fällen von Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. Im "Wilhelm-Raabe-Weg" wurden aus einem dort abgestellten VW Tiguan und aus einem VW Caddy durch bislang unbekannte Täter fachmännisch die fest eingebauten Navigationssysteme entwendet. In der Hatzfeldstraße und auch im Waltringer Weg brachen die Täter einen weiteren VW Caddy und einen Skoda auf und bauten auch aus diesen die Navigationssysteme fachgerecht aus. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell