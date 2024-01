POL-NI: Hoya- Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zur sexuellen Belästigung konnte ermittelt werden.

Nienburg (ots) - (Oth) In der Zeit zwischen dem 26.01.2024, 18:00 Uhr und dem 29.01.2024, 08:30 Uhr kam es in Steimbke zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis. Unbekannte Täter gelangen durch gewaltsames Eindringen in die Praxis. Sie entwendeten etwa 300 Euro Bargeld, einen Safe und zusätzlich ein Medikament in 100 ml Flaschen, dessen unsachgemäße Einnahme zu ...

mehr