Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya- Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung einer Jugendlichen

Nienburg (ots)

(Oth) Am Mittwochabend, den 24.01.2024, kam es in Hoya, in der Bushaltestelle in der Von-Staffhorst-Straße zu einer sexuellen Belästigung. Eine 14-Jährige stand in dem oben genannten Zeitraum an einer Bushaltestelle und wurde dort von einer ihr unbekannten, männlichen Person gegen ihren Willen mehrmals auf die Wange geküsst. Die 14-Jährige habe des Öfteren "Nein" geschrien und immer wieder versucht zu dem jungen Mann Distanz aufzubauen. Als sich ein 30-40 Jahre alter, männlicher Zeuge der Bushaltestelle näherte, ließ der Täter schließlich von weiteren Annäherungsversuchen ab und entfernte sich fußläufig in die Lange Straße. Der Zeuge stieg gemeinsam mit dem Mädchen in den Bus der Linie 30 in Fahrtrichtung Eystrup.

Die Polizei Hoya hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen und Hinweisgeber und insbesondere den Zeugen, welcher mit dem Mädchen in den Bus einstieg, sich unter 04251/6728-0 zu melden.

