Polizei Wuppertal

POL-W: W - Mann mit Haftbefehl bei Auseinandersetzung angetroffen

Wuppertal (ots)

Am Abend des 26.04.2023 meldete eine Zeugin gegen 21:00 Uhr den Angriff eines Mannes (42) auf eine Frau (44) in einem Haus auf der Bendahler Straße in Wuppertal. Nach ersten Erkenntnissen griff der 42-Jährige die 44-Jährige körperlich an, woraufhin die Polizei vor Ort einschritt. Die Polizisten stellten fest, dass gegen den polizeibekannten 42-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt. Als die Beamten diesen vollstreckten, versuchte der Mann sich der Festnahme zu widersetzen und trat einen Polizeibeamten. Die Frau störte zudem die Festnahme und schlug nach einer Polizeibeamtin. In der Folge wurde sie ebenfalls festgenommen und beide ins Polizeigewahrsam gebracht. Auf dem Weg dahin beleidigten beide mehrfach die Beamten und sperrten sich weiterhin gegen die Festnahme. Eine Polizistin wurde beim Transport der 44-Jährigen leicht verletzt. (rb)

