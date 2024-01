Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen- Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl in der Innenstadt

Nienburg (ots)

(Oth) Am 25.01.2024 in der Zeit zwischen 11:08 Uhr und 11:30 Uhr ist es zu einem Geldbörsendiebstahl in der Innenstadt in Stadthagen gekommen. Eine 58-Jährige aus Lindhorst ging im genannten Zeitraum in der Fußgängerzone spazieren. Hierbei trug sie einen verschlossenen Rucksack, in welchem sich ihre Geldbörse befand. Als sie gegen 11:30 Uhr in einem Geschäft bezahlen wollte, musste die Lindhorsterin feststellen, dass ihr Rucksack geöffnet war und die Geldbörse entwendet wurde.

In der Geldbörse haben sich diverse Karten und 385 Euro Bargeld befunden.

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sich unter 05721/9822-0 zu melden.

