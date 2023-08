POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Hagen: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt in Iserlohn

Altena (ots) - Ein 58-jähriger Altenaer hat am Donnerstagnachmittag in der Fußgängerzone Lennestraße randaliert und einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Polizeibeamtin wurde verletzt. Gegen 14 Uhr war der Mann trotz eines gerichtlichen Annäherungsverbotes in einem Geschäft aufgetaucht, in dem seine ehemalige Lebensgefährtin arbeitet. Mitarbeiter des Ordnungsamtes und Polizeibeamte forderten ihn auf, das ...

mehr