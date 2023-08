Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendieb nutzt Hilfsbereitschaft aus

Meinerzhagen (ots)

Eine 76-jährige aus Meinerzhagen half am Donnerstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, einem unbekannten Mann in einem Discounter Am Bücking. Der Mann hatte offenbar Probleme damit mehrere Produkte aus einer oben Regalreihe zu nehmen. Um Hilfe zu leisten, trat die Seniorin näher an ihn heran. Nachdem sie ihm geholfen hatte, bedankte sich der Unbekannte höflich. Wenig später dann der Schreck: Aus der Handtasche fehlte das Portemonnaie. Der Mann war längst nicht mehr im Laden. Der unbekannte Tatverdächtige wird als 1.70-1.75m groß und ca. 30-35 Jahre alt beschrieben. Er trug ein weißes Kurzhemd und eine kurze beige Hose. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

