Kierspe (ots) - Zwischen Dienstagabend, 19:00 Uhr und Mittwochmorgen, 06:00 Uhr sind Unbekannte in eine Praxis für Physiotherapie in der Kölner Straße eingebrochen. Sie verschafften sich dabei über ein Fenster Zutritt. Die Täter erbeuteten Bargeld. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02354/9199-0 mit der Polizeiwache in Meinerzhagen in Verbindung zu setzen. (schl) Rückfragen ...

