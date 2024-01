Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Estorf- Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Oth) In der Zeit von Sonntagmittag, den 21.01.2024, bis Dienstagabend, den 23.01.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem öffentlichen Firmenparkplatz der Firma Bremskerl in Estorf. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer ist in dem genannten Zeitraum in den Nissan eines 60-Jährigen aus Landesbergen gefahren. Der Nissan wurde an der Beifahrerseite beschädigt, es ist ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei Stolzenau hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter 05761/9020-0 zu melden.

