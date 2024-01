POL-PPTR: Polizeipräsidium Trier verstärkt Präventionsstreifen und Einbruchschutzberatungen vor Ort

Rhaunen (ots) - Am 1. Januar, kurz nach der Jahreswende gegen 00:25 Uhr, entfachte ein Feuerwerkskörper einen Zimmerbrand in der Gartenstraße in Rhaunen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache konnte festgestellt werden, dass der Feuerwerkskörper vorsätzlich durch ein gekipptes Fenster in das Zimmer geworfenen wurde und somit das Feuer entzündete. Die Feuerwehr der VG Herrstein/Rhaunen war mit 35 ...

