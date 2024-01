POL-PPTR: Die angekündigten Geschwindigkeitsmessungen im Bereich des Polizeipräsidiums Trier in der 3. Kalenderwoche

Konz (ots) - In dem Zeitraum von Mittwoch, den 27. Dezember, 8 Uhr, bis Freitag, den 5. Januar, 20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im "Echternacherweg" in Konz ein. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Terrassenfenster. Nachdem die Einbrecher das Haus nach Beute durchsucht hatten, konnten sie unerkannt flüchten. Des Weiteren haben ...

