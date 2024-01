Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: versuchter und vollendeter Einbruch in Einfamilienhäuser

Konz (ots)

In dem Zeitraum von Mittwoch, den 27. Dezember, 8 Uhr, bis Freitag, den 5. Januar, 20 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im "Echternacherweg" in Konz ein. Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Terrassenfenster. Nachdem die Einbrecher das Haus nach Beute durchsucht hatten, konnten sie unerkannt flüchten.

Des Weiteren haben unbekannte Täter in dem oben genannten Zeitraum versucht die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Pferdegarten" in Konz gewaltsam zu öffnen. Dies missglückte jedoch, sodass sie nicht ins Haus gelangten.

Ob es einen Tatzusammenhang gibt ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell