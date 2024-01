Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Brand durch Feuerwerkskörper

Rhaunen (ots)

Am 1. Januar, kurz nach der Jahreswende gegen 00:25 Uhr, entfachte ein Feuerwerkskörper einen Zimmerbrand in der Gartenstraße in Rhaunen. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache konnte festgestellt werden, dass der Feuerwerkskörper vorsätzlich durch ein gekipptes Fenster in das Zimmer geworfenen wurde und somit das Feuer entzündete. Die Feuerwehr der VG Herrstein/Rhaunen war mit 35 Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. Durch die rasche Hilfe von Nachbarn konnte die Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Der Schaden beläuft sich auf eine niedrige vierstellige Summe.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer hat in der Nacht einzelne Personen oder Personengruppen im nahen Umkreis des Brandortes festgestellt, die sich auffällig verhalten haben? Wer kann sonstige Angaben zu auffälligen Beobachtungen um die genannte Brandentstehungszeit machen?

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell