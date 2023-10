Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Specht von Feuerwehr befreit

Bild-Infos

Download

Bottrop (ots)

Am frühen Nachmittag meldete ein Anwohner aus Bottrop Batenbrock, dass sich ein Buntspecht an einem Nistkasten verfangen habe und sich dort nicht allein befreien könne. Die Feuerwehr schickte daraufhin Kräfte um den Vogel zu befreien. Hierzu fuhren zwei Feuerwehrmänner mit einer Drehleiter zu dem ca. 8m hohen Nistkasten. Oben angekommen konnten diese sehen, dass sich das Tier mit einem Fuß in einem Seil verfangen hatte. Der Specht wurde gefangen und konnte aus dem Seil befreit werden. Da der Vogel augenscheinlich keine Verletzungen hatte, wurde er wieder in die Freiheit entlassen und flog glücklich davon. Das Seil in dem sich der Specht verfangen hatte wurde vom Nistkasten entfernt, damit sich kein weiteres Tier dort verfängt.

Bo

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell