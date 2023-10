POL-NB: Suche nach vermissten Jungen am Königstuhl

Sassnitz (LK VR) (ots) - Am Montag, den 09.10.2023 gegen 19:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Notruf von einem 33-jährigen Deutschen. Dieser teilte mit, dass er soeben von einem deutschen 49-jährigen Bekannten in Prora ausgeraubt wurde. Die Personen zelteten zuvor einige Nächte gemeinsam in der Ortschaft Prora in den Dünen an einem Waldstück. Ungefähr gegen 19:00 Uhr bedrohte der 49-jährige Beschuldigte plötzlich den ...

mehr