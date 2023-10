Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Raub in Prora

Sassnitz (LK VR) (ots)

Am Montag, den 09.10.2023 gegen 19:00 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Notruf von einem 33-jährigen Deutschen. Dieser teilte mit, dass er soeben von einem deutschen 49-jährigen Bekannten in Prora ausgeraubt wurde. Die Personen zelteten zuvor einige Nächte gemeinsam in der Ortschaft Prora in den Dünen an einem Waldstück. Ungefähr gegen 19:00 Uhr bedrohte der 49-jährige Beschuldigte plötzlich den Geschädigten mit einer Machete im Kopfbereich und forderte Geld von diesem. Weiterhin besprühte der Beschuldigte das Gesicht des Geschädigten mit Pfefferspray und entwendete im Anschluss den Beutel des Geschädigten. In diesem Beutel befanden sich etwas Bargeld sowie diverse persönliche Gegenstände. Umgehend wurden zwei Funkstreifenwagen vom Polizeirevier Sassnitz und unterstützend ein Funkstreifenwagen der Bundespolizei Neu Mukran zur Nahbereichsfahndung eingesetzt. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich durch die eingesetzten Polizeivollzugsbeamten gestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwalt Stralsund wurde der aufgegriffene Beschuldigte vorläufig festgenommen und in das Polizeirevier Sassnitz verbracht. Die Tatmittel und die entwendeten Gegenstände wurden sichergestellt.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des schweren Raubes, gefährlicher Körperverletzung sowie Verstoß gegen das Waffengesetz eröffnet. Darüber hinaus wurde bei der Durchsuchung des Beschuldigten ein Einhandmesser festgestellt und ein weiteres Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zum Einsatz. Zur Erstversorgung des Geschädigten wurde ein Rettungswagen über die integrierte Rettungsleitstelle angefordert. Eine weitere medizinische Behandlung des Geschädigten war vor Ort nicht notwendig.

Verena Splettstößer

Erste Polizeihauptkommissarin Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell