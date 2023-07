LPI-J: Zweiradfahrer verunglückt I

Weimar (ots) - Bereits den zweiten Tag in Folge bediente sich am Dienstag ein Mann in einem Supermarkt in Blankenhain. Mit mehreren Flaschen nicht bezahltem Bier konnte er gestern Morgen schließlich am Gehen gehindert werden. Die Polizei wurde hinzugezogen. Gegen den 57-Jährigen wurde Anzeige wegen des mehrfachen Ladendiebstahls erstattet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

mehr