LPI-J: Mit dem Fahrrad auf Streife

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Wie ein Zeuge am Dienstagvormittag mitteilte, waren Unbekannte an einem Garagenkomplex in der Eisenberger Straße am Massenteich am Werke. Der oder die Täter öffneten gewaltsam fünf Garagen und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht gesagt werden. Die Ermittlungen laufen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

