Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schlägerei zwischen mehreren Personen in Wolgast

PR Wolgast (ots)

Am Samstag, den 7. Oktober 2023, erhielt die Einsatzleitstelle der Polizei Neubrandenburg gegen 23:15 Uhr den Hinweis,dass es im Stadtteil Wolgast-Nord zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein soll.Umgehend sind sieben Funkstreifenwagen, u. a. durch Unterstützung der Bundespolizei, an den Einsatzort entsendet worden, wodurch die Fortsetzung der Tathandlungen unterbunden werden konnte.Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen passierte eine angetrunkene Gruppe (deutsche Staatsangehörige) von 10 bis 15 Personen, die Wohnanschrift eines syrischen Zuwanderers, der sich auf dem Balkon aufhielt, und geriet mit diesem in einen Streit. Nach ersten Zeugenaussagen skandierten einige Personen Parolen in dessen Richtung. Unter anderem sollen aus der Gruppe heraus Worte wie "Ausländer raus!" gefallen sein.Daraufhin ist der alkoholisierte 38-jährige syrische Staatsbürger mit einem Gegenstand (Metallschuhanzieher) auf die Gruppe zugegangen und schlug auf Teile der Personengruppe ein. Einige von den Angegriffenen attackierten anschließend gemeinschaftlich den syrischen Staatsbürger. Während des Polizeieinsatzes kam es zu körperlichen Übergriffen der beteiligten Deutschen gegenüber der Polizei. Diese konnten mittels einfacher körperlicher Gewalt sowie des Einsatzes von Reizstoff unterbunden werden. In der Folge haben die eingesetzten Polizeikräfte zwei deutsche Personen im Alter von 45 und 19 Jahren kurzzeitig gefesselt. Der syrische Staatsbürger ist durch den Rettungsdienst leicht verletzt ins Krankenhaus Wolgast eingeliefert worden. Der vor Ort befindliche Rettungsdienst versorgte die Verletzungen bei einem 45-Jährigen, ein 43-Jähriger wünschte keine Versorgung seiner Verletzungen. Es konnten von 10 Tatbeteiligten die Personalien festgestellt werden. Alle Tatbeteiligten waren alkoholisiert und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Ereignisort entlassen.Im Rahmen des Einsatzes hat sich ein Polizist leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Die Polizei nimmt in diesem Zusammenhang Ermittlungen u. a. wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung sowie wegen eines versuchten Angriffes auf Polizeivollzugsbeamte auf. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei übernehmen.

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem geschilderten Sachverhalt weitere Zeugen, die Hinweise auch zu weiteren Tatbeteiligten machen können. Dafür kann das Polizeirevier Wolgast unter der Telefonnummer 03836/2520 kontaktiert oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell