POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B196 bei Pantow auf der Insel Rügen

Sassnitz (ots)

Am 09.10.23 gegen 11:56 Uhr ereignete sich auf der B196 zwischen den Ortschaften Pantow und Zirkow ein Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger deutscher Fahrzeugführer befuhr mit seinem PKW Skoda die B196 aus Richtung Pantow kommend in Richtung Zirkow. Mit im Fahrzeug befanden sich seine 48-jährige Ehefrau und die gemeinsame 5-jährige Tochter. Nach eigenen Angaben kam er aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und ist in einen Straßengraben gefahren. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Wert von 20.000EUR. Personen wurden bei dem Unfall keine verletzt. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gemäß § 315c StGB eingeleitet.

