Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dieseldiebe

Landkreis Sömmerda (ots)

In Schloßvippach hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf Diesel abgesehen. Sie gingen auf das Gelände einer Recyclingfirma und versuchten mit Gewalt einen Baucontainer zu öffnen. Da dies misslang, wandten sie sich einem Dieseltank zu und zapften über 1.000 Liter Treibstoff im Wert von etwa 1.800 Euro ab. Der verursachte Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls von einem Firmengelände. (SO)

