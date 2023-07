LPI-G: Skoda fährt ungebremst auf

Zeulenroda (ots) - Am späten Samstagabend gegen 18:45h wurden in der Zeulenrodaer Kirchstraße 2 Personen eine polizeilichen Kontrolle unterzogen. In der Nähe der 42-jährigen Frau und des 29-jährigen Mannes wurden Palstiktütchen mit der harten Droge Crystal Meth aufgefunden. Die PI Greiz ermittelt wegen des Verstoßes gegen das BtmG. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 E-Mail: ...

