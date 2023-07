LPI-G: Crystal Meth wegegeworfen

Auma-Weidatal (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 13:00 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu eine Flächenbrand nahe der Ortslage Staitz gerufen. Eine Strohballenpresse war in Brand geraten. Das Feuer hatte bereits auf das Stoppelfeld und einige Stroballen übergegriffen. Der Traktorfahrer konnte das Zugfahrzeug noch rechtzeitig abkoppeln und in Sicherheit bringen. An der Ballenpresse entstand Totalschaden i.H.v. ca. 150.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die ...

