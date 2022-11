POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Trunkenheitsfahrten in Pforzheim

Tiefenbronn (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in Lehningen ein und stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. In der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 02:00 Uhr begab sich die Täterschaft über den Keller des Wohnhauses in den Wohnbereich und von ...

