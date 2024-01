Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Unfall mit 2,7 Promille: 27-Jähriger wehrt sich gegen Festnahme und versucht, Wachpolizisten zu bestechen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einer Ausnüchterungszelle des Polizeipräsidiums endete die Nacht zum heutigen Freitag für einen 27-jährigen Mann aus der Schweiz, der sich nun wegen zahlreicher Straftaten verantworten muss. Gerufen worden war die Polizei gegen 1:20 Uhr wegen eines Auffahrunfalls zwischen zwei Fahrzeugen in die Karthäuser Straße in Kassel. Da bereits am Notruf der Verdacht eines Beteiligten geäußert wurde, dass der andere Fahrer betrunken sei, eilte sofort eine Streife der Wachpolizei an die Unfallstelle. Dort stellte sie bei dem noch am Steuer eines Mercedes sitzenden 27-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch fest. Im weiteren Verlauf weigerte er sich, auszusteigen, startete immer wieder den Motor und wehrte sich gegen seine Festnahme, indem er die Wachpolizisten schubste und nach ihnen trat. Anschließend handelte sich der Festgenommene, bei dem ein Atemalkoholtest 2,7 Promille ergab, weiteren Ärger ein: Im Streifenwagen bot er den Wachpolizisten 500 Euro an, wenn sie ihm die Handschellen abnehmen und ihn einfach gehen lassen. Trotz Belehrung, dass nun zusätzlich ein Strafverfahren wegen Bestechung gegen ihn eingeleitet wird, erhöhte der betrunkene Mann sein Angebot auf 5.000 Euro. Statt in die Freiheit ging es für ihn auf das Revier Mitte, wo ein Arzt bei ihm eine Blutprobe entnahm. Da bei dem 27-Jährigen auch noch ein Butterfly-Messer gefunden wurde, muss er sich zusätzlich wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Den Fahrzeugschlüssel stellten die Beamten sicher und brachten den Tatverdächtigen zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell