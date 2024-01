Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife erkennt mit Haftbefehlen gesuchten 54-Jährigen und nimmt ihn fest: Kokain und Messer gefunden

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Beamten des Polizeireviers Mitte gelang am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Innenstadt die Festnahme eines mit zwei Haftbefehlen gesuchten 54-Jährigen. Die Polizisten waren gegen 20 Uhr am Kasseler Stern auf Streife unterwegs, als sie an der Haltestelle den Mann sahen, der ihnen wegen mehreren Drogen- und Eigentumsdelikten bekannt ist. Darüber hinaus wussten sie, dass gegen ihn aktuell ein Haftbefehl wegen mehreren Wohnungseinbrüchen vorliegt. So klickten an Ort und Stelle für den Gesuchten die Handschellen. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass noch ein zweiter, erst kürzlich erlassener Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel wegen Diebstahls gegen den Festgenommenen vorlag. Eine Durchsuchung des 54-Jährigen aus Kassel förderte zudem vier Plomben Kokain und ein großes Messer zutage. Beides wurde sichergestellt und Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet. Der 54-Jährige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten in die Justizvollzugsanstalt Kassel gebracht.

