Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Sturz nach Fausthieb in Mauerstraße: 20-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie auch die am 21.12.2023, um 14:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5677773 veröffentlichte Pressemitteilung).

Kassel:

Nachdem ein 20-Jähriger am 20. Dezember 2023 in der Kasseler Innenstadt nach einem Fausthieb gestürzt war und dabei schwere Verletzungen erlitt, erreichte die Polizei inzwischen die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der junge Mann infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Kassel und der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge dauern an.

Die Tat hatte sich an dem Mittwochabend gegen 22:30 Uhr an der Haltestelle in der Mauerstraße in Kassel ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es nach einem gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch einer mehrköpfigen Gruppe zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 20-Jährigen und dem 17-Jährigen aus Melsungen gekommen. Im weiteren Verlauf soll der Jugendliche dem jungen Mann unvermittelt einen kräftigen Fausthieb ins Gesicht versetzt haben, woraufhin das Opfer nach hinten stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Dabei wurde der 20-Jährige aus dem Landkreis Kassel so schwer verletzt, dass er Ende vergangener Woche im Krankenhaus verstarb. Der zunächst vom Tatort geflüchtete 17-jährige Tatverdächtige konnte noch am gleichen Abend bei den Fahndungsmaßnahmen der Polizei in einem Zug am Bahnhof Wilhelmshöhe festgenommen werden. Eine Alkoholisierung lag bei ihm nicht vor. Der Grund der Auseinandersetzung und der genaue Tatablauf sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561-910 1021

Andreas Thöne

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561-912 2653

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell