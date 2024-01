Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer bei Unfallflucht auf A7 verletzt: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

BAB 7/ Kassel:

Zeugen einer Unfallflucht, die sich am gestrigen Donnerstagabend auf der A7 an der Anschlussstelle Kassel-Ost ereignete, sucht die Polizei. Wie die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, waren die drei an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge gegen 20:40 Uhr auf der Autobahn in Richtung Göttingen unterwegs. Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Eichsfeld schilderte den Polizisten, dass er zu dieser Zeit mit seinem Chevrolet auf dem linken der drei Fahrstreifen unterwegs war, als er von dem späteren Unfallverursacher rechts überholt wurde. Anschließend soll der überholende Pkw so eng vor ihm eingeschert sein, dass er stark abbremsen musste, ins Schleudern geriet, sich mehrfach um die eigene Achse drehte und gegen die rechte Leitplanke stieß. Zudem kollidierte der Chevrolet in der Autobahnausfahrt mit einem Seat, der von einem 74-jährigen Mann aus Kaufungen gesteuert wurde. Während der mutmaßliche Verursacher seine Fahrt fortsetzte, kamen die beiden erheblich beschädigten Pkw im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle zum Stehen. Der 25-jährige Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten mit einem Gesamtsachschaden von rund 15.000 Euro von Abschleppunternehmen geborgen werden. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn war wegen des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich bei dem geflüchteten Pkw um einen BMW gehandelt haben, der möglicherweise ein Göttinger Kennzeichen hatte.

Zeugen, die Hinweise auf den geflüchteten Pkw und die Fahrerin oder den Fahrer des Wagens geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

