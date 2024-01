Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Waldeck-Frankenberg, tödlicher Verkehrsunfall auf der B 485

Kassel (ots)

Heute, Donnerstag den 04.01.2024, gegen 11.18 Uhr, ereignete sich in der Gemarkung 34513 Waldeck-Sachsenhausen, LK Waldeck-Frankenberg, auf der B485, zwischen Waldeck-Netze und Waldeck-Sachsenhausen ein tödlicher Verkehrsunfall. Als ein PKW einen LKW überholen wollte, hat der PKW-Fahrer vermutlich das entgegenkommende Fahrzeug übersehen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die beiden PKW-Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und verstarben noch an der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeugführer des überholenden Fahrzeuges, handelt es sich um einen 66-jährigen aus Bad Hersfeld. Das entgegenkommende Fahrzeug wurde von einem 41-jährigen aus Waldeck gelenkt. Der LKW-Fahrer, der noch versuchte nach rechts auszuweichen, wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Zur Unfallursachenaufklärung wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 80.000 Euro.

