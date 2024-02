Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zwei E-Bikes gestohlen/Marienhafe - Als Polizisten ausgegeben

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zwei E-Bikes gestohlen

Unbekannte Täter haben in Aurich zwei E-Bikes gestohlen. Die Täter entwendeten die beiden Räder von einem Grundstück in der Straße Drift und flüchteten mit ihnen. Die Tat geschah in der Zeit von Montag, 17 Uhr, bis Dienstag, 4.40 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter 04941 606215 entgegen.

Marienhafe - Als Polizisten ausgegeben

Eine 75-jährige Frau aus Marienhafe wurde Opfer eines Betruges. Am Montag gaben sich derzeit unbekannte Täter am Telefon als Polizisten aus. Durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass bei der Frau eventuell demnächst eingebrochen werden würde, konnte sie dazu bewegt werden, hochwertigen Schmuck in Höhe eines unteren fünfstelligen Euro-Bereichs vor die Tür zu stellen. Als der Betrug bemerkt wurde, waren die Schmuckstücke bereits durch Unbekannte abgeholt worden.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie die Polizei unter den ihnen bekannten örtlichen Erreichbarkeiten oder der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Zeugen, die am Montag im Bereich Heinrich-Reimers-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215

