POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Frau bei Wohnungsbrand in Brake ums Leben gekommen

Die am Freitag, 12. Januar 2024, bei einem Wohnungsbrand in Brake ums Leben gekommene Frau ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Dienstag, 17. Januar 2024, obduziert worden. Demnach ist sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aufgrund einer erlittenen Rauchgasvergiftung verstorben.

Sie war am Freitag von den eingesetzten Kräften der Feuerwehr aus ihrer bereits komplett verrauchten Wohnung geborgen worden, nachdem die verschlossene Tür aufgebrochen werden musste. Als brandursächlich gelten eine nicht vollständig gelöschte Zigarettenkippe bzw. ein Teelicht als wahrscheinlich, die/das in der Wohnung liegende Gegenstände entzündete. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung durch Dritte konnten bei den Ermittlungen nicht erlangt werden.

Eine Frau ist am Freitag, 12. Januar 2024, bei einem Wohnungsbrand in Brake ums Leben gekommen. Die Breite Straße musste gesperrt werden.

Ein Anwohner aus einem angrenzenden Haus wählte gegen 08:15 Uhr den Notruf der Feuerwehr, nachdem er im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der "Breite Straße" einen Feuerschein und Rauch sah. Er konnte nicht ausschließen, dass sich noch Personen im Haus aufhielten. Die alarmierten Feuerwehren Hammelwarden, Golzwarden und Brake-Hafen rückten mit 40 Einsatzkräften aus und begannen umgehend mit der Personenrettung. Dabei zog sich ein 32-jähriger Feuerwehrmann leichte Verletzungen zu. In der vom Brand betroffenen Wohnung stellten die Einsatzkräfte die 76-jährige Bewohnerin fest. Sie brachten die Frau, die keine Vitalfunktionen zeigte, ins Freie und übergaben sie hier an die Rettungskräfte. Ein Arzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die anderen beiden Hausbewohner hielten sich nicht in ihren Wohnungen auf.

Unmittelbar nach dem Feststellen des Brandausbruchs musste die Breite Straße zwischen der Poggenburger Straße und dem Philosophenweg gesperrt werden. Die Sperrung dauert zurzeit noch an.

Die Brandursache ist momentan noch nicht geklärt. Entsprechende Ermittlungen hat die Polizei eingeleitet.

