POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person in Hatten

Delmenhorst (ots) - Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 17. Januar 2024, 21:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Hude entstanden. Personen wurden aber nicht verletzt. Ein 24-jähriger Mann aus Ganderkesee befuhr mit einem Kleintransporter die Parkstraße in Richtung Maibuscher Straße. In einer Linkskurve kam er mit dem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

mehr