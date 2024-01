Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst - Brand eines Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

Am 17.01.2024, um 20:12 Uhr, wird durch die Bewohner zunächst der Brand einer Garage in der Straße Im Wiesengrund in Delmenhorst gemeldet. Das Feuer breitete sich in der Folge auf den Dachstuhl des angrenzenden Einfamilienhaus aus. Durch einen umfangreichen Löschangriff der Berufsfeuerwehr Delmenhorst, der Freiwilligen Feuerwehr Hasbergen sowie der Freiwilligten Feuerwehr Stadtmitte konnte der Brand schließlich gelöscht werden. Eine Bewohnerin des Einfamilienhauses wurde vor Ort auf Grund der Einatmung von Rauchgasen kurzzeitig behandelt, konnte aber vor Ort entlassen werden. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Der geschätzte Schaden liegt zwischen 250.000 bis 300.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden am Folgetag vom zuständigen Fachkommissariat übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell