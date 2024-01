Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades gesucht

Bild-Infos

Download

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht die Eigentümerin/den Eigentümer eines sichergestellten Fahrrades.

Das Fahrrad wurde bereits am Anfang Dezember in der Straße "Deichstücken" in Elsfleth sichergestellt. Ein 23-jähriger Mann aus Elsfleth war mit dem Rad unterwegs, konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen und räumte später den Diebstahl ein. Er gab an, das Fahrrad am Montag, 04. Dezember 2023, am Bahnhof in Berne entwendet zu haben.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein dunkelgrünes Damenfahrrad

- Hersteller Heros - Typ Premier

Wer das Fahrrad als sein Eigentum erkennt bzw. Hinweise zum Eigentümer/zur Eigentümerin geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell