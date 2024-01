Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Schülern in einem Discounter +++ Zwei Jugendliche verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 16. Januar 2024, 13:30 Uhr, sind Jugendliche in einem Delmenhorster Discountmarkt aneinandergeraten. Zwei von ihnen mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Zwischen den jungen Männern, Schülern der Oberschule-Süd, im Alter von 15 - 17 Jahren bestanden bereits seit längerer Zeit Differenzen, die vermeintlich durch ein Gespräch aus dem Weg geräumt schienen. Als sich aber zwei 17-Jährige am Dienstag im Discountmarkt in der Blücherstraße aufhielten, kamen fünf junge Männer der anderen Streitpartei auf sie zu und begannen eine Schubserei, die in eine Schlägerei ausartete. Selbst als die beiden 17-Jährigen am Boden lagen, ließen die Angreifer nicht von ihnen ab und traten mit den Füßen auf ihre Köpfe ein. Sie ließen erst von ihnen ab, als eine 17-jährige Mitschülerin den beiden Opfern zu Hilfe eilte und die Polizei verständigte. Die jungen Männer mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Ihre Verletzungen galten zunächst als leicht.

Als tatverdächtig gelten fünf Mitschüler der beiden Opfer, gegen die nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt wird. Weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

