POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in Rohbau +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte sind in Delmenhorst in ein im Bau befindliches Geschäftshaus eingebrochen und haben Buntmetalle gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Zeit von Montag, 15. Januar 2024, 17:15 Uhr, bis Dienstag, 16. Januar 2024, 07:30 Uhr, hebelten sie bereits eingesetzte Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude im Niedersachsendamm, Höhe An der Riede. Aus dem Rohbau entwendeten sie diverse Rohre und Muffen. Insgesamt entstanden so Schäden in Höhe von ungefähr 1.100 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

