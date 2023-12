Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in eine Geschäft

Kamen (ots)

Unbekannte Täter drangen in den frühen Morgenstunden des 23.12.2023 in ein Geschäft an der Gutenbergstraße in Kamen ein. Hier wurde einiges durchsucht. Ob und was entwendet wurde, kann noch nicht angegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell