Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Luckenbach- Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernens vom Unfallort - ZEUGEN gesucht

Luckenbach (ots)

Am 05.11.2023 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an einem an der Fahrbahn geparkten PKW, Marke Skoda, in der Leystraße (K20)in Luckenbach. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel des geparkten PKW Skoda. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Es konnten Fahrzeugteile des flüchtigen Fahrzeugs sichergestellt werden.

Die Polizei Hachenburg bittet Zeugen, welche Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich unter der Rufnummer 02662-95580 zu melden.

